إليكم أسماء الأسيرات في الدفعة السادسة من عملية تبادل الأسرى!

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أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيين، الأربعاء، أسماء الأسيرات في الدفعة السادسة من عملية تبادل الأسرى:

1. اسماء حسن موسى ابو تكفه - الداخل

2. آلاء شكري محمود شحاده - الداخل

3. عدم عوده ابراهيم الطوري- الداخل

4. فاطمة شاهر فارس بلعوم- الداخل

5. ندين منيف محمد شبلي - الداخل

6. ريتا سليم حسين مراد- الداخل

7. لنا نادر محمود أبو صلاح- الداخل

8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس

9. خديجة أحمد إبراهيم أبو غاليه- القدس

10. مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل

11. لما عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل

12. رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل

13. سهير إسماعيل موسى برغوثي- رام الله

14. عهد باسم محمد تميمي- رام الله

15. دانيا صقر محمد حماسته- رام الله