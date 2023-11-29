إليكم أسماء الأسيرات في الدفعة السادسة من عملية تبادل الأسرى!

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أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيين، الأربعاء، أسماء الأسيرات في الدفعة السادسة من عملية تبادل الأسرى:
1. اسماء حسن موسى ابو تكفه - الداخل
2. آلاء شكري محمود شحاده - الداخل
3. عدم عوده ابراهيم الطوري- الداخل
4. فاطمة شاهر فارس بلعوم- الداخل
5. ندين منيف محمد شبلي - الداخل
6. ريتا سليم حسين مراد- الداخل
7. لنا نادر محمود أبو صلاح- الداخل
8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس
9. خديجة أحمد إبراهيم أبو غاليه- القدس
10. مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل
11. لما عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل
12. رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل
13. سهير إسماعيل موسى برغوثي- رام الله
14. عهد باسم محمد تميمي- رام الله
15. دانيا صقر محمد حماسته- رام الله