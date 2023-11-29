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الجيش الإسرائيلي يعلن جنين منطقة عسكرية

29
NOVEMBER
2023
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أعلن الجيش الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، بعد مواجهات مسلحة مع الفلسطينيين في المدينة ومحيط مخيمها.
 
الجيش الإسرائيلي يعلن جنين منطقة عسكريةالقوات الإسرائيلية تقتحم جنين وتحاصر المستشفيات في المدينة (فيديو)
وأفادت مراسلتنا بأن آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في مدينة بيت حانون أطلقت النار على المواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة شابين أحدهم إصابة خطيرة.
 
وحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" فإن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين، من عدة محاور ودهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من جميع الجهات.
 
كما طوقت القوات الإسرائيلية أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء المدينة، واعتقلت عددا من الشبان واحتجزتهم في أحد الأبنية في محيط مخيم جنين.
 
كما تسمع أصوات انفجارات قوية ومتتالية في المخيم وحارة الدمج في محيطه، وتواترت أنباء عن استهداف قوات الاحتلال عدة منازل بإطلاق الصواريخ عن طريق المسيرات.
 
وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية وتُسمع في أخرى أصوات إطلاق نار.
 
وبحسب بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، احتجز الجيش الإسرائيلي أحد طواقم الإسعاف التابع للجمعية أمام مستشفى جنين الحكومي، ومنع نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى.
روسيا اليوم
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