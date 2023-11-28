غوتيريش: الفلسطينيون يعانون أحد أحلك الفصول في تاريخهم

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى هدنة دائمة في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى "حماس".

وقال في بيان صدر اليوم قبل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نقلته"روسيا اليوم": "إن الفلسطينيين يعانون من أحد أحلك الفصول في تاريخهم"، مجددا إدانته لـ"هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول".

إلا أنه شدد على أن ذلك "لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، داعيا إلى "وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد، والوصول دون قيود للمساعدات المنقذة للحياة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحماية المدنيين، ووضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي".

يذكر أن إسرائيل وحماس اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار الموقت حتى يوم الأربعاء، مع إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين لدى "حماس" والأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.