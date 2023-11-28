ووفق بيان لوزارة الدفاع الأميركية، فإن أوستن استمع خلال مكالمة هاتفية مع غالانت، إلى آخر المستجدات حول عملية تبادل المحتجزين والأسرى، إضافة إلى الهدنة.

وأكد الوزير الأميركي ضرورة عمل كل "الدول والهيئات التي لا تحمل صفة دول على تفادي اتساع رقعة النزاع الحالي".

كما استعرض أوستن مستجدات "جهود الولايات المتحدة لحماية قواتها ومصالحها عبر ربوع منطقة الشرق الأوسط".

وتستمر إسرائيل في رفض الدعوات إلى "وقف إطلاق نار طويل الأمد" مصحوب بمفاوضات سياسية، على الرغم من القلق الدولي المتزايد بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وتقرر تمديد هدنة الأربعة أيام بين حماس وإسرائيل لمدة يومين إضافين سيتخللهما الإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى.