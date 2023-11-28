الأسرى الفلسطينيون.. "ناشطة شهيرة" تتصدر القائمة المقبلة

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أدرجت إسرائيل اسم الناشطة الفلسطينية عهد التميمي في قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم بعد تمديد الهدنة مع حماس ليومين إضافيين، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

ومطلع الشهر الجاري، اعتقلت القوات الإسرائيلية التميمي للاشتباه في تحريضها على العنف لكن والدتها نفت هذا الاتهام وقالت إنه استند إلى منشور مزيف على إنستغرام.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل عهد (22 عاما) في قرية النبي صالح بالضفة الغربية.

من هي عهد التميمي؟

ناشطة فلسطينية ضد إسرائيل من مواليد قرية النبي صالح.

يعتبر سكان الضفة التميمي بطلة منذ أن صفعت عام 2017 جنديا إسرائيليا داهم قريتها وهي في السادسة عشرة من عمرها، ما أدى إلى اعتقالها من منزلها.

في ذات اليوم اعتقلت إسرائيل والدتها، وفي اليوم الذي تلاه اعتقلت والدها.

وجه لها 12 اتهاما رسميا، من ضمنها إعاقة عمل وإهانة جنود، والتحريض، وتوجيه تهديدات، ومشاركة بأعمال شغب وإلقاء حجارة.

أفرجت السلطات الإسرائيلية عن عهد في يوليو 2018 بعد سجنها لثمانية أشهر.