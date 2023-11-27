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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيل ضابطين بسبب معركة مع "حماس" شمالي غزة

27
NOVEMBER
2023
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ذكرت صحيفة "يدعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيل ضابطين بسبب معركة مع "حماس" شمالي غزة قرر إقالة ضابطين في صفوفه بعد معركة شمال قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة نقلا عن الجيش جاء هذا القرار عقب تراجع سرية هذين الضابطين في ذروة المناورة البرية بعد تقدمها دون غطاء ناري ضد عشرات المسلحين الفلسطينيين الذين نصبوا كمينا للجنود.

وأشارت إلى أن إقالة قائدي السرية العسكرية تسببت بتراجع ثقة الجنود الإسرائيليين بقيادتهم، بسبب انحيازها الى قائد الكتيبة وليس إلى قائد السرية ونائبه اللذان قررا إقالتهما، كما أن نصف جنود السرية لم يعودوا إليها بسبب فقدان الثقة بالقيادة العسكرية، ما اضطر الجيش إلى استقدام جنود من وحدات أخرى لسد الفجوة.

ونقل موقع  "واينت" العبري عن ضابط في اللواء قوله إن السرية أرسلت في مهمتها بطريقة غير منظمة وسيئة بعد أن أجرت عملية مطولة في قطاع غزة دون راحة، ما خلق أجواء صعبة في الكتيبة ولذلك اتخذ قرار التراجع".

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