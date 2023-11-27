كنعاني: مستقبل غزة يحدده الفلسطينيون ولا أحد غيرهم

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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تحاول فرض رؤيتها بشأن مستقبل أهالي غزة بعد فشل العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشدداً على أنّ مستقبل غزة يحدده الفلسطينيون وحدهم من دون أي تدخل أو إملاءات خارجية.

وأضاف كنعاني في معرض رده على سؤال حول احتمالية استمرار الهدنة في غزة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن إيران مثل بقية دول العالم تأمل أن تدخل الهدنة في غزة مرحلة دائمة، وأن يتوقف العدوان، وأن لا تتكرر جرائم الصهاينة في غزة.

وأكد أن بلاده لديها محادثات مع أطراف إقليمية، وتتابع بجدية المساعي الحالية لتمديد الهدنة الموقتة.