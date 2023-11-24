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كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، أن اتصالات مصرية مكثفة جرت مع إسرائيل وحركة "حماس" لتثبيت اتفاق الهدنة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت القناة بأن حالة من الارتياح الشديد سادت الشارع الفلسطيني بعد بدء تنفيذ الهدنة وتحرك آلاف النازحين الفلسطينيين من مدارس الإيواء في مدينتي رفح وخان يونس إلى منازلهم بالمنطقة الجنوبية.

وذكرت مصادر للقناة أنه مع اليوم الأول لبدء سريان الهدنة الإنسانية، دخلت شاحنات محملة بالمحروقات وسيارتا إسعاف إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي المصري.

وأوضحت المصادر أنه خلال الساعات المقبلة سيتم إدخال حوالي 60 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية للقطاع كدفعة أولى.

وأشارت المصادر إلى أنه سيجري تفتيش شاحنات المساعدات بمعبر نتسانا قبل دخولها إلى قطاع غزة.

ونوهت المصادر إلى أنه جرى خلال الساعات الماضية استقبال 15 مصابًا فلسطينيًا بصحبة مرافقيهم بمعبر رفح الحدودي المصري.

وقد جرى التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية في غزة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من صباح اليوم الجمعة، ولمدة 4 أيام.