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بينهم 26 مغربيا.. تفكيك شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية غرب الجزائر

24
NOVEMBER
2023
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نجحت المصالح الأمنية الجزائرية بولاية وهران غرب البلاد، في تفكيك شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، حيث أوقفت 111 شخصا، من بينهم 26 مغربيا.
 
وتمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، خلال أسبوع في عمليات متفرقة من وضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الهجرة غير الشرعية عبر سواحل الولاية.
 
وحسب بيان وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، جاءت العملية النوعية بفضل "تكثيف التحريات والاستغلال الأمثل للمعلومة، أين تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن تواجد هاته الشبكات عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش ومداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور وكذا أماكن نشاطها".
 
وأوضح البيان أن العملية "أسفرت عن توقيف 111 شخصا، من بينهم 45 مدبرا و26 شخصا من جنسية مغربية".
 
وأسفرت العملية عن "حجز 08 قوارب و05 محركات مختلفة القوة والأحجام، و8 مركبات تستعمل في عمليات التنقل. و42 صفيحة بنزين بمجموع 1260 لترا، ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ497 مليون سنتيم ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بــ3290 أورو، وجوازات سفر وهواتف نقالة، وأسلحة بيضاء و قاروة غاز مسيل للدموع".
 
كما أكدت الوحدات أنه تم "تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة حول جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية. وجناية تبييض الأموال. وجنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي".
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