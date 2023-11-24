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السيسي: السوريون والعراقيون بلادهم موجودة لن يأخذها أحد والأمر مختلف مع غزة

24
NOVEMBER
2023
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن فكرة التهجير الخاصة بسكان قطاع غزة مرفوضة لأن الأمر مختلف عن استقبال مصر 9 ملايين لاجئ في فترات زمنية سابقة.
 
وأوضح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا: "مصر ترفض فكرة التهجير قولت الكلام دة امبارح وبقوله انهاردة، اسقبلنا 9 ملايين لاجئ في مصر سواء من سوريا أو العراق أو السودان أو ليبيا، لكن الدول دي موجودة محدش هياخدها منهم، الأمر مختلف مع غزة".
 
وأشار السيسي: ما يحدث في غزة أمر خطير وهو تهجير قسري إلى خارج القطاع، موضحا أنه يجب إيجاد مناطق آمنة في كل قطاع غزة لإيواء من فقدوا منازلهم".
 
ونوه الرئيس المصري بأن الأولوية الآن هي احتواء التصعيد وتوفير مساعدات لقطاع غزة، ومن المهم إدخال مساعدات تكفي لإغاثة جميع سكان قطاع غزة.
 
وأكد الرئيس المصري فكرة إحياء مسار حل الدولتين استنفدت على مدار 30 سنة ولم تحقق الكثير.
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