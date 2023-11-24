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اقتحام المستشفى الإندونيسي.. وقصف إسرائيلي مستعر شمالي غزة

24
NOVEMBER
2023
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قبل ساعات من بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى الإندونيسي، وقتل امرأة وأصاب 3 كما اعتقل 3 آخرين.
 
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بتعرض محيط وبوابات المستشفى الإندونيسي ومولدات الكهرباء فيه، لقصف طيران ومدفعية مصدرها الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس.
 
وقصف الطيران الإسرائيلي وفق الوكالة المولد الرئيسي للكهرباء في المستشفى الإندونيسي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن جميع أقسامه.
 
كما قصفت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة حول المستشفى، محيطه وبواباته الرئيسية.
 
وذكرت مصادر طبية تابعة لحماس: "تعرض أجزاء في المستشفى الإندونيسي لقصف، وهناك خوف على حياة المرضى والأطباء".
 
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية فلسطينية فيديوهات قالوا إنها لاحتراق مولد الكهرباء الرئيسي في المستشفى الإندونيسي.
 
تصعيد إسرائيلي قبل بدء سريان الهدنة
 
وصعّد الجيش الإسرائيلي من استهدافه لأنحاء القطاع قبل ساعات قليلة من بدء سريان هدنة مؤقتة في قطاع غزة.
 
وشهد مخيم جباليا شمالي القطاع، والنصيرات في الوسط، وخان يونس ورفح في الجنوب قصفا مكثفا أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، بالإضافة إلى استهداف مستشفيات عدة.
 
تفاصيل الهدنة في غزة
 
تسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.
   
سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.
   
سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.
   
الطيران الإسرائيلي سيوقف تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.
 
وشنت إسرائيل قصفها المدمر على غزة بعد أن اقتحم مسلحون من حماس السياج الحدودي في 7 أكتوبر، مما أسفر، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.
 
ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 14 ألفا من سكان غزة بينهم نحو 6000 طفل، حسبما أفاد المسؤولون بالقطاع.
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