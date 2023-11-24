قبل بدء الهدنة.. إسرائيل تنفذ سلسلة مداهمات بالضفة الغربية

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شهدت الساعات الماضية في أماكن متفرقة من الضفة الغربية توترا إثر اقتحام القوات الإسرائيلية لعدد من البلدات وتنفيذها سلسلة من المداهمات.

وداهمت القوات الإسرائيلية، فجر الجمعة، منازل عدة في قرية كفر قليل جنوبي نابلس، وعدد من الأحياء في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وفي حارة جبر داهمت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل وقامت بتفتيشها وتحطيم محتويات بعضها واعتقلت شابا يبلغ من العمر 17 عاما، كما هدمت منزلا في قرية رمانة غرب جنين بعد اقتحامها مدعومة بالآليات والجرافات العسكرية.

وذكرت مصادر أمنية للوكالة الفلسطينية للأنباء "وفا" أن ما يزيد عن 30 آلية عسكرية بينها جرافات اقتحمت القرية من داخل معسكر سالم، كما اقتحمت مخيم عايدة شمالي بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم وسط إطلاق وابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، وتمركزت في منطقة المفتاح عند المدخل الشرقي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي بلدة بديا غربي سلفيت اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين، فجر الجمعة، وقامت باحتجاز آخر كما أطلقت الناء على سيارة مدنية.

وأصيب شاب برصاص القوات الإسرائيلية بعد منتصف الليل خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

تفاصيل الهدنة في غزة

تسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

الطيران الإسرائيلي سيوقف تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.

وشنت إسرائيل قصفها المدمر على غزة بعد أن اقتحم مسلحون من حماس السياج الحدودي في 7 أكتوبر، مما أسفر، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 14 ألفا من سكان غزة بينهم نحو 6000 طفل، حسبما أفاد المسؤولون بالقطاع.