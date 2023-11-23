مكتب نتانياهو: تلقينا قائمة بأسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم

A + A -

أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "أننا تلقينا قائمة بأسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم"، من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنّ "الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا الجمعة الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي".

ولفت إلى أنّه "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة"، موضحًا أنّ "الدفعة الأولى من الأسرى الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال"، موضحًا أنّ "سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى مقسمين على 4 أيام".

وأكّد أنّه "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم"، مشيرًا إلى أنّه "سيبدأ دخول المساعدات فورا عبر معبر رفح وأملنا أن تدخل أكبر كمية ممكنة منها".