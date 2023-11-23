بيان توضيحي من كتائب القسام حول “الهدنة الإنسانيّة”

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بيان توضيحي من كتائب القسّام حول “الهدنة الإنسانيّة”:

– تبدأ حيّز التّنفيذ يوم غد الجمعة في تمام السّاعة 7 صباحاً.

– تسري التّهدئة لمدّة 4 أيام، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكريّة من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

– وقف الطّيران المعادي عن التّحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزّة.

– يتوقّف الطّيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من السّاعة الـ 10 صباحاً، وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

– يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.

– يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النّساء والأطفال دون الــ19 عاماً.