"غاز مصر" تكشف سبب إصابة 24 شخصا بالاختناق في القرية الذكية

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أصيب عدد من العاملين بالقرية الذكية في مصر بحالات اختناق، الأربعاء، ونقلوا إلى المستشفى على ‏وجه السرعة مع الاشتباه في حدوث تسرب غاز بالمنطقة.

وثارت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تفاصيل الواقعة، خاصة مع انتشار رائحة غريبة ‏داخل المنطقة الواقعة على أطراف القاهرة التي تضم مقار بعض الشركات.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا رسميا عن الحادث، معلنة عن "استجابة هيئة الإسعاف لادعاء تسرب غاز داخل القرية الذكية بالمنطقة الصناعية لمحافظة الجيزة".

وأكدت الوزارة الدفع بـ15 سيارة إسعاف عقب تلقي البلاغ، وتبين وجود 24 مصابا نقلوا إلى المستشفيات القريبة، منوهة إلى أن جميع الحالات كانت تعاني أعراض اختناق.

وأشارت الوزارة إلى أن "الحالة العامة للمصابين مستقرة، وخرج منهم 11 شخصا بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، وجار متابعة الباقين حتى يتم الاطمئنان على وضعهم الصحي قبل خروجهم".

سر الرائحة الغريبة

تحدث رئيس شركة "غاز مصر" وائل جويد لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن ملابسات الواقعة وسر الرائحة الغريبة التي اعتُقد أنها تسرب غازي.

وقال جويد: "لا صحة لما أشيع حول حدوث تسرب غاز داخل القرية الذكية أو المنطقة الصناعية في أبورواش بمحافظة الجيزة".

وأكد أن "الرائحة الغريبة التي شعر بها البعض تعود إلى مواد تضاف إلى الغاز الطبيعي تسمى (مواد الرائحة)"، منوها إلى أنها كانت تُنقل من المخازن المخصصة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف رئيس الشركة: "الأمور مستقرة في القرية الذكية والمنطقة المحيطة بها، وجميع الشبكات ‏وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط مؤمنة تماما، وهو الحال نفسه مع كافة مرافق الغاز ‏‏بالمكان".

وختم جويد تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، موضحا أن الشبكات والخطوط الناقلة للغاز الطبيعي التابعة للشركة تعمل بكامل كفاءتها.