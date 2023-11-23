living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"غاز مصر" تكشف سبب إصابة 24 شخصا بالاختناق في القرية الذكية

23
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصيب عدد من العاملين بالقرية الذكية في مصر بحالات اختناق، الأربعاء، ونقلوا إلى المستشفى على ‏وجه السرعة مع الاشتباه في حدوث تسرب غاز بالمنطقة.
 
وثارت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تفاصيل الواقعة، خاصة مع انتشار رائحة غريبة ‏داخل المنطقة الواقعة على أطراف القاهرة التي تضم مقار بعض الشركات.
 
وأصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا رسميا عن الحادث، معلنة عن "استجابة هيئة الإسعاف لادعاء تسرب غاز داخل القرية الذكية بالمنطقة الصناعية لمحافظة الجيزة".
 
وأكدت الوزارة الدفع بـ15 سيارة إسعاف عقب تلقي البلاغ، وتبين وجود 24 مصابا نقلوا إلى المستشفيات القريبة، منوهة إلى أن جميع الحالات كانت تعاني أعراض اختناق.
 
وأشارت الوزارة إلى أن "الحالة العامة للمصابين مستقرة، وخرج منهم 11 شخصا بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، وجار متابعة الباقين حتى يتم الاطمئنان على وضعهم الصحي قبل خروجهم".
 
سر الرائحة الغريبة
 
تحدث رئيس شركة "غاز مصر" وائل جويد لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن ملابسات الواقعة وسر الرائحة الغريبة التي اعتُقد أنها تسرب غازي.
 
وقال جويد: "لا صحة لما أشيع حول حدوث تسرب غاز داخل القرية الذكية أو المنطقة الصناعية في أبورواش بمحافظة الجيزة".
 
وأكد أن "الرائحة الغريبة التي شعر بها البعض تعود إلى مواد تضاف إلى الغاز الطبيعي تسمى (مواد الرائحة)"، منوها إلى أنها كانت تُنقل من المخازن المخصصة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش خلال الساعات الأخيرة.
 
وأضاف رئيس الشركة: "الأمور مستقرة في القرية الذكية والمنطقة المحيطة بها، وجميع الشبكات ‏وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط مؤمنة تماما، وهو الحال نفسه مع كافة مرافق الغاز ‏‏بالمكان".
 
وختم جويد تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، موضحا أن الشبكات والخطوط الناقلة للغاز الطبيعي التابعة للشركة تعمل بكامل كفاءتها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   