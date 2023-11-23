living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"المخابرات المصرية تريد صورتك".. فيديو لمسؤول أمريكي سابق يستفز عاملا مصريا بعبارات معادية للإسلام

23
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يدعى ستيوارت سيلدوويتز يستفز عاملا مصريا.
 
 
وظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع رجل يرتدي معطفا أخضر وهو يعتدي بالشتائم والإهانات العنصرية والتعليقات المعادية للإسلام على بائع فلافل في مدينة نيويورك.
 
وفي  تسجيل للهجوم من داخل عربة الطعام، هدد سيلدوويتز البائع  بجهاز المخابرات في مصر، قائلا إنهم "سيحصلون على والديك. هل يحب والده أظافره؟ سوف يخرجونهم واحداً تلو الآخر".
 
وبعد أن التقط  سيلدوويتز صورة خاصة للبائع، وطلب منه "الابتسام"، سأله: "هل اغْتَصَبْتَ ابنتَك كما فعل النبي محمد؟"، ثم وصفه بأنه "جاهل" لأنه لا يتحدث الإنكليزية.
 
 
واستمر سيلدوويتز في الإشارة إلى النبي على أنه "مغتصب".
 
كما استمر في الإساءة قائلاً: “ماذا تتكلم؟ أنت تتحدث العربية، لغة القرآن، القرآن الكريم. إن بعض الناس يستخدمونه كورق (..). ما رأيك في ذلك؟ الناس الذين يستخدمون (..) في المرحاض. هل يزعجك؟ هل يزعجك؟ أخبرني بالحقيقة؟ أنت لا تتحدث الإنكليزية؟ هذا سيء للغاية. لهذا السبب تبيع الطعام في عربة طعام، لأنك جاهل، لكن يجب أن تتعلم اللغة الإنكليزية. سوف يساعدك عندما يقومون بترحيلك إلى مصر.
 
وعاد سيلدوويتز لاحقاً إلى البائع، الذي لم يفتح نافذة عربته في البداية.
 
 
واستمر سيلدوويتز في مضايقته من خلال الأضواء الساطعة وإظهار نوع من الملصقات، وعندما فتح البائع النافذة، أفرغ سيلدوويتز كل كراهيته، واصفاً البائع  بأنه "إرهابي"، وشكّك في جنسيته، مدعياً أيضاً أنه يعرف من يملك جميع عربات الطعام.
 
وقال للبائع: "أنت تؤيد قتل الأطفال الصغار"، و"إذا قتلنا 4000 طفل فلسطيني، أتعلم؟ لم يكن ذلك كافيا". وكل ذلك بابتسامة على وجهه.
 
 
وقد تم التعرف على الرجل على أنه ستيوارت سيلدوويتز، الذي ذكر صاحب العمل السابق- غاثام للعلاقات الحكومية-  في تغريدتين أنه "أنهى كل الارتباط" به، وقال، أيضا، إنه لم يعمل هناك منذ سنوات. على الرغم من أن العديد من الصحافيين، بمن فيهم مات بيندر، أشاروا إلى بيان صحافي صدر قبل أقل من عام بقليل بأن سيلدوويتز كان ينضم إلى فريق الشركة نفسه كرئيس للشؤون الخارجية.
 
كما شارك بيندر المزيد عن مسيرة سيلدوويتز المهنية، قائلاً إنه "مدير سابق لمجلس الأمن القومي في عهد الرئيس (باراك) أوباما، ودبلوماسي سابق لوزارة الخارجية الأمريكية خدم خلال خمس رئاسات". وتقول صفحته على موقع لينكد إن منصبه في إدارة أوباما كان القائم بأعمال مدير مديرية جنوب آسيا التابعة لمجلس الأمن القومي من فبراير 2009 إلى يناير 2011.
 
ولكن ربما الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه، في مقابلة أجريت معه في أكتوبر، على موقع BitChute، حول الحرب بين إسرائيل و”حماس”، تم تحديد سيلدوويتز على أنه نائب المدير/ المسؤول السياسي الأول في مكتب الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، من عام 1999 إلى عام 2003.
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   