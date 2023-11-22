وأضاف الجيش أن النقيب ليرون سنير (25 عاما) كان قائد فصيل بكتيبة الاستطلاع التابعة للواء غولاني.

وبهذا يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في العملية البرية داخل غزة إلى 69.

وأعلن الجيش أيضا أن جنديا في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي أصيب بجروح خطيرة خلال القتال.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، عندما شنت حماس هجومها المباغت على منطقة غلاف غزة، يرتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من 390 قتيلا.