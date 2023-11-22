living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل جنود إسرائيليين بنيران قوات إسرائيلية في معارك قطاع غزة

22
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال عدد من المراسلين العسكريين الإسرائيليين أن هناك عددا كبيرا من حوادث إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على جنود إسرائيليين في وحدات أخرى خلال القتال في قطاع غزة.
 
وقال الصحفي الإسرائيلي عاموس هارئيل أن "حوادث النيران الصديقة، وإطلاق النار من قبل قواتنا على قواتنا، أو كما هو معروف في تقرير جيش الدفاع الإسرائيلي (نيران ثنائية)، تتجاهلها وسائل الإعلام (الإسرائيلية) تماما".
 
وقال  "الوحدات تتحرك بكثافة كبيرة، وفي خطر كبير، والاستخدام الكبير للنيران يؤدي أيضا إلى خطر متبادل بين القوات..بالإضافة إلى ذلك، هناك حوادث تتعلق بالإرهاق بعد أسابيع من النشاط المطول وعدد غير قليل من المشاكل الناجمة عن عدم الالتزام بالانضباط التشغيلي".
 
ونقل موقع العين السابعة عن مراسلين عسكريين قولهم إن سبب عدم التطرق إلى مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بنيران القوات الإسرائيلية يتعلق بالحذر والحساسية تجاه أسر الجنود القتلى.
 
ويشير المراسلون إلى أن الامتناع عن النشر ليس مطلقا، وأنه في مراحل لاحقة وبعد الانتهاء من التحقيق.
 
ونقل موقع "العين السابعة" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولهم إن الظروف على الأرض وفي القتال لا تسمح بتنفيذ واستكمال التحقيقات في ظروف حوادث مقتل جنود إسرائيليين.
 
قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي يعمل حاليا ويحارب منظمة حماس الإرهابية القاتلة في قطاع غزة. بعد انتهاء الحرب، سيتم إجراء تحقيق مفصل ومعمق حول الموضوع لتوضيح التفاصيل على أكمل وجه".
 
ولم يتم التطرق إلى مسألة عدد حوادث إطلاق النار "الثنائية" التي وقعت منذ بداية القتال في غزة، وعدد الإصابات ومداها.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إن أغلب تلك الحوادث وقعت بين القوات المدرعة والمشاة، وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة عند قصف المباني في قطاع غزة، سيما تلك المتعلقة بقصف الدبابات.
 
يذكر أن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام قال في خطاب أمس الاثنين"نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض، ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   