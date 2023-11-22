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"حماس" تكشف تفاصيل اتفاق الرهائن مع إسرائيل

22
NOVEMBER
2023
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أصدرت حركة "حماس"، فجر الأربعاء، بيانا كشفت فيه عن تفاصيل ما وصفته باتفاق "التهدئة" مع إسرائيل.
 
وتضمن البيان: "توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة".
 
وفيما يلي أبرز ما جاء من تفاصيل تتعلق بالاتفاق في بيان "حماس"
 
وقف إطلاق النار من الطرفين، وكل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في جميع مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.
   
إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالا وجنوبا.
   
إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية دون سن 19 عاما وذلك حسب الأقدمية.
   
وقف حركة الطيران في (الجنوب) على مدار الأربعة أيام.
   
وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.
   
خلال فترة الهدنة تلتزم إسرائيل بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة. 
   
ضمان حرية حركة الناس (من الشمال إلى الجنوب) على طول شارع صلاح الدين.
 
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.
 
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "سيجري إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال خلال أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال"، وفقما نقلت "رويترز".
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