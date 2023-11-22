هدنة وتبادل ومساعدات.. هذه أبرز بنود اتفاق إسرائيل وحماس

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اتفقت إسرائيل وحركة حماس، الأربعاء، على هدنة، تحمل أول انفراجة بعدما دك الجيش الإسرئيلي قطاع غزة لأسابيع ودمر أجزاء كبيرة منه.

وكان مسؤولون من قطر، التي تتوسط في المفاوضات، والولايات المتحدة وإسرائيل وحماس، يقولون منذ أيام إن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا.

سيناريوهات معركة جنوبي القطاع

سيناريوهات معركة جنوبي القطاع

وهذه أبرز البنود التي اتفق عليها الطرفان، وفقما أعلنت كل من الحكومة الإسرائيلية وحماس:

الهدنة تستمر 4 أيام.

سيتم الإعلان عن موعد بدء الهدنة خلال ساعات.

تشمل وقف أعمال القتال.

تتضمن الهدنة الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة.

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لمفرج عنهم من جانب حماس سيكونون من النساء والأطفال.

في المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون.

المفرج عنهم الفلسطينيون سيكونون من النساء والأطفال.

مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيتم تمديد الهدنة ليوم آخر.

السماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.