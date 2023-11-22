قتلى بقصف أميركي على مواقع للحشد الشعبي في العراق

A + A -

قتل 5 أشخاص صباح الأربعاء، بعد تعرض نقاط تابعة لهيئة الحشد الشعبي في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوبي غرب بغداد، لغارات جوية أميركية.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية"، إن هناك "5 قتلى وعدد من الجرحى في قصف أميركي لمواقع الحشد الشعبي داخل ناحية جرف الصخر".

وكان الجيش الأميركي أعلن شن ضربات على منشأتين في العراق.

وجاء في بيان للجيش: "نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

وأضاف البيان أن "الضربات كانت ردا مباشرا على الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف.

ومع تزايد الهجمات على القواعد والقوات الأميركية في العراق وسوريا خلال الفترة الأخيرة، قالت الولايات المتحدة إنها على استعداد تام لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية منشآتها.

وكشف البنتاغون عن تعرض القوات الأميركية لعشرات الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ في العراق وسوريا، على مدى الأسابيع الماضية، ردا على دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب على غزة.

وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أميركي، يقدمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم داعش، بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي.