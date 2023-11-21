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عوائد بيع تذاكر كأس آسيا 2023 في قطر لفلسطين

21
NOVEMBER
2023
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أعلنت اللجنة المنظمة  لكأس آسيا 2023 في قطر، الاثنين، تخصيص عوائد مبيعات تذاكر البطولة لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني، في ظل سوء الأوضاع الأمنية في غزة.
 
وأوضحت اللجنة المنظمة لأكبر بطولات القارة الصفراء، أن دعم الشعب الفلسطيني يأتي بعد "أزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة، وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة".
 
وتقام نهائيات كأس آسيا في العاصمة القطرية الدوحة للمرة الثالثة على مر التاريخ، بداية من 12 يناير إلى 10 فبراير من العام المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، في 51 مباراة على لقب البطولة، والتي تقام على أرضية 9 ملاعب رياضية.
 
وكشفت اللجنة المنظمة عن طرح الدفعة الثانية من التذاكر للبيع، فيما طرحت الدفعة الأولى في وقت سابق من أكتوبر الماضي، وتم بيعها بشكل كامل والبالغ عددها أكثر من 150 ألف تذكرة، منها 81,209 نفدت خلال 24 ساعة من طرح التذاكر.
 
وكانت دول السعودية وقطر والهند الأكثر شراء لتذاكر البطولة حول العالم.
 
وكان من المقرر أن تقام البطولة في الصين العام الجاري لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر سحبها بسبب الظروف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وسياسة الصين من حالات الإصابة، ليتم اسنادها إلى قطر في ظل جاهزية ملاعبها بعد استضافة مونديال 2022.
ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني.
روسيا اليوم
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