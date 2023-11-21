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حماس تكشف بعض بنود الاتفاق المرتقب مع إسرائيل: التفاصيل ستنشرها قطر عند اكتمالها

21
NOVEMBER
2023
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كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الثلاثاء، بعض بنود الاتفاق المرتقب مع إسرائيل، مؤكدا أن التفاصيل الكاملة ستنشرها قطر عند اكتمالها.
 
وقال الرشق في تصريحات تلفزيونية، إن المحادثات الجارية بشأن مسألة المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن في غزة تتفق، من بين أمور أخرى، مع هدنة تدوم أياما عدة وتتضمن ترتيبات لإطلاق سراح الرهائن في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.
 
وبحسب الرشق، فإن الاتفاق سيشمل إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين من غزة مقابل إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
 
وأشار الرشق إلى أن تفاصيل الاتفاق ستنشرها قطر عند الانتهاء منها، وأضاف: "لسنا معنيين بالتسريبات والأشقاء في قطر ومصر سيعلنون عن تفاصيل اتفاق الهدنة".
 
وأكد الرشق أن "كل شيء متوقع والأجواء تشير إلى أننا اقتربنا من اتفاق على الهدنة"، مشددا على أن "أي اتفاق قد نتوصل إليه سيكون بالضرورة وفق شروط المقاومة".
 
وقال: "الإسرائيليون يحاولون التفاوض في ظل العدوان لكسر المقاومة وهذا لم ولن يحدث.. إذا تم الإعلان عن اتفاق فسيكون مقبولا ومرضيا لنا وسيعبر عن مطالب المقاومة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "المقاومة موحدة في الميدان والسياسة واتفاق الهدنة سيشمل جميع الفصائل".
 
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أعلن اليوم الثلاثاء، أن "الحركة سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".
روسيا اليوم
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