living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فقد ذويهم و11 في حالة حرجة.. تفاصيل مأساوية لأطفال غزة الخدج

20
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن وجود 11 طفلاً من الأطفال الخدج الذين جرى إجلائهم من مستشفى الشفاء، الأحد، في حالة حرجة.
 
وأجلت بعثة ثانية مشتركة للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 31 طفلًا من مستشفى الشفاء في شمال غزة إلى مستشفى الهلال الإماراتي جنوبي القطاع، حيث نُقل الأطفال المُصابون باعتلالات وخيمة في 6 سيارات إسعاف أمدَّها الهلال الأحمر بما يلزم من مستلزمات وأطقم طبية.
 
ووصفت الصحة العالمية تلك البعثة الطبية بكونها "شديدة المخاطر"؛ نظرًا لاندلاع الأعمال القتالية بالقرب من مستشفى الشفاء.
 
 
وحددت منظمة الصحة، في بيان حصل عليه موقع "سكاي نيوز عربية"، تفاصيل نقل الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء ووضعهم الراهن، في عدد من النقاط:
 
سبق نقل هؤلاء الأطفال الخُدج من أصحاب الوزن المنخفض عند الولادة من وحدة حديثي الولادة في مستشفى الشفاء إلى منطقة أكثر أمانًا داخل المستشفى بسبب انقطاع التيار الكهربائي اللازم لتشغيل أجهزة دعم الحياة وتنامي المخاطر الأمنية المُحدقة بالمستشفى.
 
تُوفِّي بالأمس والليلة الماضية طفلان قبل حدوث الإجلاء، إذ كان هناك 33 طفلًا يتلقون الرعاية حتى أمس، وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.
 
نجحت جهود نقل هؤلاء الأطفال إلى وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الهلال الإماراتي للولادة في جنوب غزة، حيث يجري الآن تقييم حالتهم والعمل على استقرارها.
 
يقول الأطباء في المستشفى إن جميع الأطفال يعانون من حالات عدوى خطيرة نتجت عن قصور الإمدادات الطبية واستحالة مواصلة تنفيذ تدابير مكافحة العدوى في مستشفى الشفاء، ومن ثم فهناك 11 طفلًا حالتهم حرجة.
 
من المؤسف أن هؤلاء الأطفال لم يكن لديهم من يرافقهم من ذويهم، نظرًا لكون المعلومات المتوافرة عنهم لدى وزارة الصحة محدودة، والوزارة غير قادرة حاليًّا على العثور على أفراد أسرهم المقربين.
 
قاد بعثة اليوم عدد من كبار موظفي منظمة الصحة العالمية، وممثلون عن اليونيسف، ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، والأونروا، وموظفين طبيين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب سيارات الإسعاف التابعة للجمعية.
 
 
 طائرة خاصة لمصر
 
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف مسؤول طبي في مصر لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن صدور توجيهات رسمية برفع درجة الاستعداد لاستقبال الأطفال المبتسرين من داخل قطاع غزة، الاثنين، وعلاجهم داخل المستشفيات المصرية.
 
وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يُشرف وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، على عملية نقل الأطفال عبر طائرة خاصة للحالات الحرجة والتي يصعب نقلها داخل سيارات الإسعاف.
 
وشدد على أنه جرى تخصص قسم كامل للأطفال الخدج القادمين من غزة بأحد مستشفيات محافظة شمال سيناء، حيث سيجري علاجهم.
 
 
 عمليات أخرى
 
وأشارت الصحة العالمية، إلى أن مستشفى الشفاء لم يعد قادرًا على العمل بسبب نقص المياه النظيفة، والوقود، والإمدادات الطبية، والأغذية، وغيرها من المواد الأساسية، فضلًا عن تصاعد وتيرة الأعمال العدائية.
 
ولا يزال هناك أكثر من 250 مريضًا و20 عاملًا صحيًّا في مستشفى الشفاء، وجميعهم يطلبون الإجلاء الفوري، حيث أكدت المنظمة أنها ستواصل جهود التخطيط لإجلاء المرضى المتبقين، وأسرهم، والعاملين في الرعاية الصحية، وبالنظر إلى القيود الأمنية واللوجستية المعقدة المفروضة على المستشفى، سيستغرق إتمام عمليات الإجلاء هذه عدة أيام.
 
وأوضحت أنها ستُعطى الأولوية للمرضى المحتاجين إلى الغسيل الكُلوي والبالغ عددهم 22 مريضًا، بالإضافة إلى 50 مريضًا يعانون من إصابات في العمود الفقري.
 
وجددت منظمة الصحة العالمية نداءها لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكارثة الإنسانية في غزة. ونحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، الذين يحتاج كثير منهم إلى تلبية احتياجاته الطبية الضرورية، ووقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وغيرها من البِنَى الأساسية الحيوية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   