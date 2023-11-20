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ابن نتنياهو يثير الغضب في إسرائيل.. ماذا قال عن الجيش؟

20
NOVEMBER
2023
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أثار نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلا وغضبا في إسرائيل، بعد هجومه على الجيش والمحكمة العليا.
 
وبالتزامن مع المؤتمر الصحفي لنتنياهو، السبت، نشر ابنه يائير نتنياهو على قناته في "تلغرام" مجموعة من المنشورات، التي تنتقد عدة مؤسسات في الدولة.
 
وقال في إحدى المنشورات، إن القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا أدت إلى تغييرات في قواعد الاشتباك للجيش الإسرائيلي على حدود غزة، مما مكن "إرهابيي حماس" من الاقتراب من السياج الحدودي.
 
وبعد ذلك، شارك يائير منشورات تلوم الجيش الإسرائيلي على الفشل الذي حدث في 7 أكتوبر، عندما أدى هجوم حماس المفاجئ إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.
 
وردت منظمة "إخوة السلاح" التابعة لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي على انتقادات ابن نتنياهو، بالقول: "عليك أن تنتظر إلى الحقائق. أنت تجسد الغطرسة وأبوك يجسد التعتيم والذنب. لقد انتهى عصر تأثيركم الخبيث".
 
وأضافت: "إننا نقف متحدين مع الرجال والنساء الذين يخاطرون بحياتهم لحماية بلدنا الذي هربتم منه".
 
وتابعت: "نحن نتفهم إحباطات والدكم ورغباته والدولة بأكملها تتفهم ذلك، ومع ذلك كان من الأفضل لو بقيت صامتا".
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