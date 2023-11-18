الأونروا واليونيسف تستنكران الغارات "المروعة" على مدارس غزة

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استنكرت وكالة "الأونروا" و"منظمة اليونيسف" اليوم السبت، الغارات "المروعة"، التي استهدفت مدارس في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر منصة "إكس"، إنه يتلقى "صورا مروعة ولقطات للعديد من الشهداء والجرحى في مدرسة أخرى للأونروا تؤوي آلاف النازحين في شمال قطاع غزة"، وأضاف: "لا يمكن أن تصبح هذه الهجمات أمرا عاديا، يجب أن تتوقف. لا يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن يتأخر أكثر من ذلك".

كما قالت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، إن "مشاهد القتل والدمار في أعقاب الهجمات على مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد العديد من الأطفال والنساء، مروعة ومفجعة".