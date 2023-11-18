"مجزرة جديدة"... الاحتلال الاسرائيلي قصف مدرسة تأوي نازحين شمال قطاع غزة

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أفاد مراسلنا بوقوع مجزرة جديدة في قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحين شمال قطاع غزة، مخلفا قتلى وجرحى.

وأضاف مراسلنا أن أكثر من 50 فلسطينيا قتلوا عقب القصف الإسرائيلي لمدرسة نازحين في مدرسة في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لمقتل نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وفق ما ذكرته وكالة "وفا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المستمر والمكثف على مختلف مناطق قطاع غزة في إطار عملياته العسكرية، وسط ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين إلى أكثر من 12 ألف قتيل غالبيتهم من الأطفال والنساء.