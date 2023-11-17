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الأمم المتحدة: منع "إسرائيل" المياه عن سكان غزة كسلاح حرب جريمة ضد الإنسانية

17
NOVEMBER
2023
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قال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان، بيدرو أرغو، اليوم الجمعة، إنّ "من حق سكان غزة الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي".

وأضاف أرغو، أنّ "سكان غزة معرّضون لخطر الموت من العطش، والأمراض المرتبطة بنقص مياه الشرب الآمنة".

وحذر المقرر الأممي إلى سلطات الاحتلال بالقول: "أذكّر إسرائيل بأنّ منع الإمدادات اللازمة للمياه الصالحة للشرب من دخول قطاع غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان على السواء".

وشدد على أنه "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن استخدام المياه كسلاح في الحرب".

وأشار إلى أنّ "نقص المياه الآمنة، ونقص النظافة، يمكن أن يؤديان إلى مقتل عدد أكبر من المدنيين، مقارنةً بعدد القتلى الهائل بالفعل"، بسبب تواصل القصف العنيف والمكثف على قطاع غزة.

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