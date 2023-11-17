"لن نوقع".. تفاعل كبير على تصريح وزير الخارجية الأردني

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تصدر وسم "#لن_نوقع"، منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل.

ولقي تصريح الصفدي، انتشارا كبيرا عبر منصة x، وقد أعاد النشطاء نشره على نطاق واسع، مشيدين به.

وكتب أحد الأشخاص، واصفا القرار بأنه "جريء وضرورة مُلحّة، فقد آن للأردن أن تستثمر جميع أوراقها لنصرة الأهل في غزّة ولإيقاف غطرسة الاحتلال ومجازره في القطاع والضفة الغربية".

ورأت أخرى أن تصريح الوزير هو "إجابة لكل العالم أن السلام يحتاج لنفض وتعديل وحذف وسلامة اللي يفهمها".

وكتب آخر: "لا لاتفاقيات الذل والمهانة".

وقال أحدهم: "اقسم بالله احلى خبر اسمعه".

وقد أثار تصريح الصفدي حفيظة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، وقال: "إذا كان الأردن يريد أن يعطش سكانه، فهذا حقهم"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لديها ما تحتاجه من مصادر طاقة لكن الأردن ليس لديه ما يكفي من المياه لسكانه".