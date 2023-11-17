living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل 3 فلسطينيين بقصف مسيرة والجيش اقتحام مستشفى في جنين

17
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قتل 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة على مخيم جنين، الذي تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامه منذ ليلة أمس الخميس.
 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان في مخيم جنين، قولهم إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم ما أدى لمقتل 3 وإصابة 9 بجروح مختلفة.
 
وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم الجمعة مجموعة من المواطنين من مدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة، وفجرت عدة مركبات، بينما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة على المدينة والمخيم من معسكر سالم الاحتلالي غرب المدينة، وسط استمرار المواجهات مع الشبان.
 
وكان الاحتلال اقتحم مدينة ومخيم جنين ودارت مواجهات عنيفة وما زالت مستمرة مع المواطنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.
 
 وأفادت "وفا" بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.
 
وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.
 
وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على المدينة، واقتحمتها بما يزيد على 80 آلية وجرافة عسكرية، وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل عشوائي.
 
وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشوارع، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين، كما شوّشت قوات الاحتلال على الاتصالات في المدينة ومخيمها.
 
استهداف مستشفى بجنين؟
 
وفجر الجمعة، طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فورا.
 
وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة وفا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى.
 
وأكدت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية تحاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.
 
 اعتقالات قرب رام الله
 
وفجر اليوم الجمعة، اعتقلت القوات الإسرائيلية 28 مواطنا من بلدة نعلين، غربي رام الله.
 
وأفاد مراسلنا بأن جنود إسرائيليين داهموا العديد من منازل البلدة، وشنوا حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   