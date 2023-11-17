مقتل 3 فلسطينيين بقصف مسيرة والجيش اقتحام مستشفى في جنين

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قتل 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة على مخيم جنين، الذي تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامه منذ ليلة أمس الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان في مخيم جنين، قولهم إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم ما أدى لمقتل 3 وإصابة 9 بجروح مختلفة.

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم الجمعة مجموعة من المواطنين من مدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة، وفجرت عدة مركبات، بينما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة على المدينة والمخيم من معسكر سالم الاحتلالي غرب المدينة، وسط استمرار المواجهات مع الشبان.

وكان الاحتلال اقتحم مدينة ومخيم جنين ودارت مواجهات عنيفة وما زالت مستمرة مع المواطنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.

وأفادت "وفا" بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على المدينة، واقتحمتها بما يزيد على 80 آلية وجرافة عسكرية، وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل عشوائي.

وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشوارع، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين، كما شوّشت قوات الاحتلال على الاتصالات في المدينة ومخيمها.

استهداف مستشفى بجنين؟

وفجر الجمعة، طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فورا.

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة وفا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى.

وأكدت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية تحاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

اعتقالات قرب رام الله

وفجر اليوم الجمعة، اعتقلت القوات الإسرائيلية 28 مواطنا من بلدة نعلين، غربي رام الله.

وأفاد مراسلنا بأن جنود إسرائيليين داهموا العديد من منازل البلدة، وشنوا حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.