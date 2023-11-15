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الجيش الإسرائيلي يقتل مسنا فلسطينيا بعد إستخدامه في دعاية تزعم مساعدة عناصره له

15
NOVEMBER
2023
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في جريمة تفضح دموية الجيش الإسرائيلي وزيف إنسانيته في قطاع غزة، أقدم عناصر من الجيش الإسرائيلي على قتل المسن الفلسطيني بشير حجي (79 عاما) من سكان حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء محاولته الوصول إلى جنوب قطاع غزة، عبر "الممن الآمن" على طريق "صلاح الدين" الرئيسي، بعد أن كان نشر صورة تظهر أحد جنوده وهو يتحدث مع حجي أثناء عبوره الطريق، للادعاء بمساعدته المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم أثناء نزوحهم.

وأكد المرصد أن المسن تعرض لإعدام ميداني بعدما استخدمه الجيش الإسرائيلي في دعايته حول "الممر الأمن" للنزوح إلى منطقة جنوب وادي غزة، وذلك للتغطية على ارتكابه جرائم وفظائع مروعة بحق النازحين.

وشدد على أن جريمة إعدام المسن حجي تكشف عملية تزييف الحقائق التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بشكل صارخ.

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