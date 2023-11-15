الاحتلال يحوّل مستشفى الشفاء إلى ثكنة عسكرية ومركزاً للاعتقال والتنكيل!

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاها على مجمع الشفاء الطبي في غزّة منذ ساعات الليل الماضية، ضمن عداون الاحتلال لليوم الـ 40، الذي يستهدف المنظومة الطبية والمرضى والنازحين في المستشفيات، وجميع مقومات الحياة في القطاع.

وأكّد مراسل الميادين أنّ قوات الاحتلال، حوّلت مستشفى الشفاء إلى ثكنة عسكرية، ونقل أنّه خلال اقتحامها كبّلت عدداً كبيراً من الأطباء وأطلقت النار على بعضهم، بما يسمح لهذه القوات توسيع اعتداءها في أروقة المجمع الطبي.

وتابع المراسل أنّ قوات الاحتلال اقتحمت قسم غسيل الكلى، والعناية المركّزة وأقسام تخصصيّة أخرى، وتواصل اقتحام مزيد من الأقسام.

ووصف مراسلنا ما ترتكبه قوات الاحتلال في "الشفاء" بـ "جريمة حرب"، مشيراً إلى أنها حاصرت أيضاً المجمع الطبي بالدبابات التي تقصف بها على أقسامه.