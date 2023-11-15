بسبب خلاف مادي.. يمني يقتل ويصيب 5 من أسرته بينهم ابنه

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في أحدث جرائم العنف الأسري الصادمة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، أقدم شاب على قتل والده واثنين من أشقائه وإصابة شقيقته ونجله في محافظة ذمار، وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية بأن شاباً مسلحاً أقدم على قتل والده عبدالولي المنيفي، وشقيقيه عصام وعمر، بالإضافة إلى إصابة شقيقته وابنه، في قرية الدرب بمديرية جهران محافظة ذمار.

وأضافت أن المسلح أطلق وابلاً من النيران على والده وأشقائه، وابنه الذي كان متواجداً أيضاً في نفس الغرفة التي كانوا فيها، وذلك نتيجةً لخلاف أسري حول ممتلكات وإيرادات، وفق ما أكده عدد من أهالي القرية.

وطبقاً للمصادر، فإن الشاب لاذ بالفرار عقب ارتكابه الجريمة، فيما القتلى والجرحى تم نقلهم إلى أحد مستشفيات مدينة ذمار. ولا يزال مصير الجاني مجهولاً حتى اللحظة، فيما يسود الخوف والرعب أهالي القرية، كون هذه الجريمة هي الثانية خلال شهر ونصف في ذات القرية.

وفي سبتمبر الماضي، أقدم شاب مسلح يدعى رشاد صالح أحمد قابل على قتل والده داخل منزل العائلة في قرية الدرب التابعة لمديرية جهران بمحافظة ذمار، ليفر عقب جريمته إلى جانب بئر مياه في أطراف القرية، حيث أطلق النار على نفسه، وفارق الحياة على الفور.

وتشهد محافظة ذمار وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين ارتفاعاً كبيراً في جرائم العنف الأسري التي أودت بحياة العشرات خلال السنوات الأخيرة.