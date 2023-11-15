living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للعثور على قتلاها.. إسرائيل تستعين بالصقور

15
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تواصل القوات الإسرائيلية البحث لتحديد مكان جثث قتلاها الذين قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر الفائت، حيث تستعين بالطيور الجارحة المحملة بأجهزة التتبع في مهمتها الصعبة.
 
فقد طلب الجيش الإسرائيلي على ما يبدو مساعدة سلطة الطبيعة والمتنزهات في تحديد أماكن الجثث من خلال فحص أنماط طيران الصقور النسور في المناطق المحيطة.
 
أجهزة تتبع
وخلال الأيام الماضية اكتشفت 4 جثث على الأقل قرب غابات بئيري وكيسوفيم، وذلك بفضل أجهزة تتبع مثبتة على الصقور في المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"
 
أما السبب وراء الاستعانة بالطيور الجارحة فيعود إلى إطلاق المقاتلين الفلسطينيين النار على القوات التي تبحث عن الجثث.
 
فضلا عن أن عملية البحث أصبحت صعبة، بسبب الحالة التي باتت عليها الجثث بعد مرور أكثر من شهر على الهجوم المفاجئ.
 
العثور على جثث
وفي إحدى الحالات تم التعرف على صقر وصل إلى الأرض بعد أن ظل خارج حدود إسرائيل لمدة 24 يوماً، وبعد التفتيش تبين العثور على عدة جثث في مكان قريب.
 
بدورها اعتقدت هيئة الطبيعة والحدائق في البداية أن الطائر كان ميتاً، لكن تبين أنه كان موجوداً بالقرب من جثث تعود لهجوم السابع من أكتوبر.
 
يذكر أن عدد قتلى الهجوم بلغ نحو 1200 شخص وفق الإحصاءات الأحدث الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، بعدما كان 1400، ويعود ذلك إلى اكتشاف السلطات الإسرائيلية وجود جثث تعود لمقاتلي حركة حماس.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   