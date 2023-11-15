رئيس الشاباك الإسرائيلي يزور مصر من أجل "الصفقة المرتقبة"

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يزور رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) مصر، حسبما أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، الثلاثاء.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن رئيس الشاباك رونين بار يزور القاهرة للقاء كبار المسؤولين المصريين، لمناقشة صفقة مرتقبة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

ولا تزال المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن مستمرة من دون تحقيق تقدم كبير، إذ أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن مناقشات يومية تجري في هذا الشأن، لكنه "لا يريد كشف التفاصيل".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المعلومات المتعلقة بأي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن سيتم نشرها "إذا ومتى" حدثت تطورات ملموسة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، حضت قطر إسرائيل وحماس على التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن، محذرة من أن الوضع في غزة يتدهور بشكل يومي.

واعتبرت الدوحة أن الوضع المتدهور في غزة يعوق جهود الوساطة التي تقودها، لإطلاق سراح عدد من الرهائن، وضمان وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة.

وتحتجز حماس 239 رهينة بين إسرائيليين وأجانب وفق السلطات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر حين شنت هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل أوقع 1200 قتيل.