وزارة الصحة في غزة تفند مزاعم الاحتلال بشأن مستشفى الرنتيسي للأطفال

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أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أنّ ما عرضه الاحتلال الإسرائيلي حول مستشفى الرنتيسي للأطفال هو "تمثيلية سمجة لا يوجد عليها دليل واحد يستحق الرد".

وذكرت الوزارة أنّ "الاحتلال اعتبر وجود حفاضات أطفال (بامبرز) في مستشفى للأطفال وبه نازحين على أنها أدلة استثنائية، فأي استخفاف هذا بعقول الناس وعقول العالم؟".

وأضافت أنّ "المتتبع للغة الجسد للمتحدث بلسان جيش الاحتلال وهو يتحدث عن المستشفى يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك بأنها (تمثيلية)"، داعيةً "كل الذين يعرفون بلغة الجسد إلى تفنيد ذلك".

وأشارت الوزارة إلى أنّ القبو الذي تحدث عنه ضابط الاحتلال الظاهر بالفيديو، هو قبو موجود ضمن تصميم المستشفى ويضم الإدارة ومخازن المستشفى، وأصبح مكان إيواء للنازحين الهاربين من القصف للاحتماء به داخل المستشفى، مما تطلب توفير بعض الحمامات بها، كما تم في كافة المستشفيات التي نزح إليها الأهالي كحاجة إنسانية لهم.