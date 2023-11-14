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197 شهيدا في الضفة حتى الآن...!

14
NOVEMBER
2023
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أعلنت الصحة الفلسطينية الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 197 شهيداً.

وأفادت الصحة الفلسطينية باستشهاد مواطن متأثرا بإصابته بالرصاص الإسرائيلي قبل أسبوعين في جنين، واستشهاد 7 شبان فلسطينيين في طولكرم، إضافة إلى 12 إصابة بينها 4 في وضع حرج.

 

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 شهيداً، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 365 جنديا إسرائيليا.

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