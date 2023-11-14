«القسام» تعلن قتل وإصابة 5 جنود إسرائيليين في شمال غزة

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أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم (الثلاثاء)، قتل وإصابة خمسة جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت «كتائب القسام»، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقا) اليوم «مقاتلونا يجهزون على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر ويصيبون ثلاثة آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون».

وأشارت الوكالة إلى «اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة».

وقالت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد»، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة وسط مدينة غزة.

وكان الناطق باسم «القسام»، المكنى أبو عبيدة، كشف في كلمة صوتية أمس (الاثنين)، عن تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية.