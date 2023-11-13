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قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمناطق في غزة

13
NOVEMBER
2023
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قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأحد، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة، في حين شهدت مناطق في الضفة الغربية عمليات اقتحام نفذها الجيش الإسرائيلي.
 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عددا من المواطنين أصيبوا بينهم حالات حرجة جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة القدرة في بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب غزة.
 
ونقلت الوكالة عن شهود عيان، قولهم إن المنزل كان ممتلئا بالسكان حين تعرض للقصف، حيث تمكنت طواقم الإسعاف من إخراج عدد من الجرحى بينهم حالات حرجة، فيما ما زالت تبحث تحت الأنقاض عن ناجين أو قتلى.
 
وفي شمال القطاع، أفادت مصادر طبية بوصول عدد من القتلى والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة الكحلوت في منطقة التوبة.
 
وأضافت أن عدد القتلى إثر استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزل في مخيم جباليا ارتفع إلى 19.
 
وجنوب القطاع، قتل مواطنون بينهم أطفال ونساء، خلال قصف الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة منازل في أحياء مدينة خان يونس.
 
ووصل 11 قتيل بينهم أطفال ونساء، إلى مستشفى غزة الأوربي، جرّاء قصف منزل لعائلة الرقب في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وكذلك وصول قتيلين وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة الزغبي في محيط المستشفى جنوب شرق خان يونس جنوب غزة.
 
كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة رضوان في بني سهيلا، أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة العشرات.
 
وقتل فلسطيني، وأصيب العشرات، خلال قصف إسرائيلي لمنزل عائلة سلامة في حي الأمل غرب خان يونس.
 
عمليات اقتحام في الضفة
 
اقتحمت قوات إسرائيلية، ليلة الإثنين، مدينة قلقيلية، وحاصرت منزلا فيه، كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
 
كذلك اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، الليلة، في قرية بدرس، غرب رام الله.
 
وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين في بدرس، دون أن يبلغ عن إصابات.
 
وفي قرية عوريف، جنوب نابلس، أصيب فلسطينيان عقب اقتحام قوات إسرائيلية للقرية، أحدهما أصيب بالرصاص الحي والآخر بشظايا، نقلا إثرها إلى المستشفى.
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