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مستشفى الشفاء خرج عن الخدمة.. والصحة العالمية: ارتفاع كبير بعدد الوفيات

13
NOVEMBER
2023
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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، إن عدد الوفيات بين المرضى في مستشفى الشفاء في غزة ارتفع بشكل كبير، وإن الوضع هناك "خطير ومؤلم".
 
وأضاف أدهانوم أن المنظمة تمكنت من الاتصال بالطواقم الطبية التابعة لها في المستشفى، مشيرا إلى أن إطلاق النار المستمر أدى إلى تفاقم الظروف الحرجة بالفعل بالمستشفى.
 
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية في حسابه الرسمي على منصة إكس "مرت ثلاثة أيام بدون كهرباء وبدون ماء ومع ضعف شديد لخدمات الإنترنت، مما أثر بشدة على قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية"، لافتا إلى أن المستشفى لم يعد يؤدي وظيفته كمستشفى.
 
وشدد أدهانوم على أن العالم لا يمكن أن يقف صامتا بينما تتحول المستشفيات إلى "مسارح للموت والدمار" ، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
 
وكان مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية قد أبلغ وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن "الجثث بالمئات أمام قسم الطوارئ ولا نستطيع دفنها بسبب الحصار الإسرائيلي للمستشفى، حيث يتم استهداف كل ما يتحرك بمحيط المستشفى، والقصف متواصل حتى اللحظة". وأضاف أبو سلمية "الوضع في المستشفى لا يوصف، لا كهرباء ولا ماء ولا غرف عمليات ولا مختبرات دم ولا أشعة والحضانة الآن بالكاد تساعد الأطفال الخدج".
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