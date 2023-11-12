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وسط تقارير "مرعبة".. الصحة العالمية تفقد الاتصال بمستشفى الشفاء

12
NOVEMBER
2023
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن المنظمة فقدت الاتصال بجهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، مشيراً إلى تقارير وصفها بأنها "مرعبة" عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة.

وعبر تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عبر منصة إكس عن قلق المنظمة البالغ بشأن سلامة العاملين في قطاع الصحة بالمستشفى والمرضى والجرحى والأطفال والنازحين داخله.

كما جدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، لأسباب إنسانية باعتباره "الطريق الوحيد لإنقاذ الأرواح وتقليل المستويات المرعبة للمعاناة".

وحذر من أن هناك تقارير تشير إلى أن من يغادرون المستشفى يتعرضون لإطلاق النار ويصابون أو يُقتلون، مشيرا إلى أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى.

وقال إن المنظمة تدعو إلى "إخلاء طبي للمرضى ومن يعانون من إصابات حرجة بشكل مستدام ومنظم وآمن من دون معوقات".

وعبر تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عبر منصة إكس عن قلق المنظمة البالغ بشأن سلامة العاملين في قطاع الصحة بالمستشفى والمرضى والجرحى والأطفال والنازحين داخله.

كما جدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، لأسباب إنسانية باعتباره "الطريق الوحيد لإنقاذ الأرواح وتقليل المستويات المرعبة للمعاناة".

وحذر من أن هناك تقارير تشير إلى أن من يغادرون المستشفى يتعرضون لإطلاق النار ويصابون أو يُقتلون، مشيرا إلى أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى.

وقال إن المنظمة تدعو إلى "إخلاء طبي للمرضى ومن يعانون من إصابات حرجة بشكل مستدام ومنظم وآمن من دون معوقات".

 

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