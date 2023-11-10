1500 طفل تحت الأنقاض.. حصيلة شهداء حرب غزة في اليوم 35

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الجمعة، أن حصيلة القتلى جراء القصف الاسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 11078 قتيلا في اليوم الخامس والثلاثين للحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة: "ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الاسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و 678 مسنا وإصابة 27490 مواطنا بجراح مختلفة".

وأضاف القدرة: "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض".



وتدك إسرائيل غزة منذ أكثر من شهر، في أعقاب هجوم مباغت لحماس في السابع من أكتوبر الماضي.