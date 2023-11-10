إعلام إسرائيلي: حماس بعيدة عن الانكسار.. ووجود "الرضوان" عند السياج يمنع العودة للمستوطنات

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ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "الجيش" الإسرائيلي يتحدث عن "أشهر من الحرب" في إشارة إلى احتمالية امتداد المعارك في قطاع غزة أمام عجز قوات الاحتلال عن تحقيق حسم ميداني.

وأضافت الصحيفة أن "الولايات المتحدة تبثّ إشارات بأن الوقت المتاح لن يكون على أكثر من أسابيع"، وأن "حماس بعيدة عن الانكسار"، لافتة إلى أن وجود عناصر وحدة النخبة الرضوان، التابعة لحزب الله، عند السياج على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة لفترة طويلة، لن يسمح لسكان المستوطنات، على طول الحدود، بالعودة إلى منازلهم.

وكشفت الصحيفة معاناة "جيش" الاحتلال الذي "يتكبد خسائر عندما تلاحق حماس القوات الداخلة من الخلف".

ونقلت عن مسؤولين في هيئة الأركان الإسرائيلية، أن منطقة عمليات "الجيش" الإسرائيلي في قطاع غزة "هي المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، التي تجري فيها مثل هكذا عمليات على الإطلاق".