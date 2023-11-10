البحرين تعلن استرداد مطلوب من دولة شقيقة استنادا إلى مذكرة دولية صادرة بحقه

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أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، استردادها لمطلوب من دولة شقيقة لم تذكر اسمها، وذلك استنادا إلى مذكرة دولية للقبض عليه صادرة بحقه.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية البحرينية، ورد فيه: "ضمن جهودها في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وملاحقة المطلوبين دوليا وفي إطار التعاون الأمني الدولي المشترك، تمكنت إدارة الشئون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع إحدى الدول الشقيقة من ضبط واسترداد أحد المطلوبين".

وتابعت أن ذلك جاء "استناداً إلى مذكرة القبض الدولية الصادرة بحقه من النيابة العامة، إثر ارتكابه جريمتي جمع الأموال بقصد استثمارها وغسل الأموال وصادر بحقه عدة أحكام قضائية في مملكة البحرين".

وأوضحت الداخلية البحرينية في بيانها أنها "قامت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، واحالة المطلوب للجهة المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه".