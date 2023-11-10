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"الأونروا" تكشف عن إجمالي عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة

10
NOVEMBER
2023
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ذكر تقرير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، الخميس، أنه تم التأكد من مقتل سبعة موظفين إضافيين من (الأونروا) في غزة، ليصل العدد الإجمالي إلى 99 منذ بدء الأعمال العدائية، إضافة إلى 26 جريحا.
 
وقال تقرير حول الوضع الصادر، الخميس: "هذا هو أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قُتلوا في صراع في تاريخ الأمم المتحدة"، وذلك منذ بداية الأعمال العدائية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
 
 
وأضاف تقرير الوكالة أن ثلث موظفي (الأونروا) الذين قتلوا كان جنوب وادي غزة، والذي دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين على التحرك جنوبا إليه أثناء استمرار العمليات البرية والجوية.
 
وفي الأسبوع الماضي، قال مفوض الأونروا فيليب لازاريني إن الخسائر تمثل أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، الذين قتلوا في صراع في أي مكان في العالم في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.
 
وسلطت الأونروا الضوء على كيفية "استمرار موظفيها في العمل بلا توقف لتقديم المساعدة الإنسانية"، رغم الخسائر والنزوح الذي يعانون منهما.
 
وكانت قد قدمت الوكالة، الأحد الماضي، تحديثا لعدد القتلى جراء الغارات المنفصلة التي وقعت في محيط مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، يومي 2 و4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
 
وقالت وكالة "الأونروا" إنها تأكدت من مقتل 27 شخصا في الغارة التي وقعت بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا في المخيم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني.
 
وذكر التقرير أن الغارة التي استهدفت مدرسة تابعة للأونروا بالمخيم، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أدت إلى مقتل 15 شخصا.
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