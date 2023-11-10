living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدير مستشفى الشفاء بغزة: تعرضنا للقصف بكمية كبيرة من القذائف

10
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذر مديرا مستشفيين في غزة من خطورة الوضع الصحي في القطاع، وخصوصا بعد تعرض منشآت طبية للقصف الإسرائيلي.
 
وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية لـ"سكاي نيوز عربية": "قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون في القصف الإسرائيلي لساحة المستشفى فجر اليوم الجمعة".
 
وأضاف أبو سلمية: "القصف الإسرائيلي متواصل في محيط المستشفى. كذلك تم قصف مستشفيات العودة والرنتيسي والإندونيسي".
 
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يريد خروج مستشفيات القطاع عن الخدمة، وبالفعل فقد تحقق في بعض المنشآت الطبية".
 
وتابع أبو سلمية قائلا: "القصف الإسرائيلي لمستشفيات القطاع يستهدف حياة المدنيين. تم قصف المستشفى بكمية كبيرة من قذائف المقاتلات الإسرائيلية".
 
ومن جانبه، قال مدير مستشفى العودة أحمد مهنا لـ"سكاي نيوز عربية": "أصيب عدد من موظفي المستشفى في القصف الإسرائيلي فجر اليوم".
 
وأوضح مهنا أن "خدمات النساء والولادة تتم بطرق بدائية بسبب عدم وجود وقود بالمستشفى".
 
ونفى مهنا أن يكون مستشفى العودة مقرا لأي عمليات خاصة بحركة "حماس" قائلا: "أعمل منذ 22 عاما مديرا للمستشفى ولا وجود لحماس في أي موقع لدينا".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   