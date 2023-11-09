رئيسي وإردوغان يؤكدان أن على البلدان الإسلامية قطع علاقاتها بالكامل مع "إسرائيل"

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شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال لقاء مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش قمة "إيكو" لمنظمة التعاون الاقتصادي في العاصمة الأوزبكية طشقند بأوزبكستان، اليوم الخميس، أنّ "على البلدان الإسلامية قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني".

وبحث رئيسي مع إردوغان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمّرة منذ 34 يوماً.

وأكّد أنّ "وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، من شأنه أن يخدم السلام في المنطقة والعالم".

كما شدد رئيسي، على أنه "يتعين على منظمة التعاون الإسلامي بذل الجهود للتوصل إلى حل عادل في القمة الاستثنائية التي ستعقد في السعودية الأحد المقبل"، مشيراً إلى أنه "لا بدّ من وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عنه".

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، بحث رئيسي وإردوغان الأزمة الإنسانية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على غزة والخطوات اللازمة للحل.