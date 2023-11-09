وتعرضت لوبين للطعن أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العامود، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل المهاجم البالغ من العمر 16 عاما.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت إصابة المجندة، وفي وقت لاحق أعلنت وفاتها متأثرة بجروحها.

وبحسب صحيفة "تايمز أو إسرائيل"، دفنت لوبين الخميس في مقبرة بالقدس.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، الإثنين: "وصل إرهابي مسلح بسكين إلى مركز شرطة شاليم وطعن جندية. قام حرس الحدود بتحييد الإرهابي بإطلاق النار".

وأضافت منفذ عملية الطعن "شاب يبلغ من العمر 16 عاما، وهو من حي العيساوية في القدس الشرقية".