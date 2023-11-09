الجيش الإسرائيلي يقع في خطأ مطبعي ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

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حذف الجيش الإسرائيلي خبرا نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي كتب عبر موقعه الإلكتروني أنه تم تعليق العمليات البرية في غزة، (הפעילות הקרקעית של כוחות צה״ל ברצועת עזה נמשעת).

إلا أنه وبعد وقت قليل قام بحذف الخبر وتعديله، وقال إن العمليات البرية لقوات الجيش الإسرائيلي تتواصل في قطاع غزة (הפעילות הקרקעית של כוחות צה"ל ברצועת עזה נמשכת).

وأفادت مراسلة RT بأن خطأ مطبعيا أدى إلى نشر الخبر الأول، الذي تم تحديثه لاحقا.

وقال الجيش في البيان المحدث إنه تمت السيطرة على موقع عسكري تابع لحركة" حماس" في جباليا، في شمال قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، استكملت قوات تابعة للواء الناحال عملية السيطرة على الموقع 17، وهو معقل عسكري تابع لمنظمة حماس الإرهابية غربي جباليا في شمال القطاع".

وذكر أنه "خلال عملية السيطرة على الموقع خاض المقاتلون معركة وجها لوجه ضد المخربين التابعين لمنظمتي حماس والجهاد الإسلامي الذين تواجدوا في الموقع سواء فوق الأرض وفي مسار تحت أرضي في المنطقة".

يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 قتيلا، فيما وصل عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 352.